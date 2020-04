GRAVELLONA - 03.04.2020 - E' ancora

in bilico la Mezza Maratona del Vco, in programma a Gravellona Toce il 4 ottobre: ferma l'anno passato per ragioni organizzative, quest'anno si spera possa essere disputata col nuove nome di Mezza Maratona dei Due Laghi (Maggiore e Mergozzo). Gli organizzatori di Sport Pro Motion ed Asd Gravellona Vco sono tuttavia cauti in merito alla regolare disputa dell'evento, visto il continuo allugarsi delle tempistiche per il rientro alla vita "normale".