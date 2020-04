PETTENASCO - 03-04-2020 -- L’Amministrazione

Comunale di Pettenasco comunica che alla data di ieri, giovedì 2 aprile, nel Comune cusiano sono stati eseguiti 12 tamponi, 4 persone risultano positive al Covid-19,una di queste è ricoverata in ospedale e 15 persone sono in isolamento domiciliare.

Il Comune di Pettenasco ha ricevuto un fondo statale pari a €7.284,35€ da destinare a famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e da oggi, venerdì 3 aprile, sono disponibili i moduli per accedere ai buoni spesa.

Il Comune informa anche che la Protezione Civile ha consegnato 50 mascherine a cui dovrebbero fare seguito altre: i cittadini che ne hanno necessità possono richiedere una mascherina per nucleo familiare e la distribuzione avverrà sino ad esaurimento scorte.

Le richieste possono essere fatte direttamente in Comune chiamando il numero 371.1869454-Servizio Polizia Locale per la consegna (senza recarsi in Comune).

Gli Amministratori ricordano altresì che per tutti i cittadini over 65 e/o in difficoltà è attivo un servizio di spesa a domicilio a cura dell'A.I.B., per informazioni si può chiamare il numero 346.7815730.

r.a.