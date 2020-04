OMEGNA- 03-04-2020--E' stata un’équipe del Centro ortopedico

di quadrante ad operare nei giorni scorsi un 82 anne con femore rotto con una operazione che previsto l'inserimento della protesi per via anteriore mini-invasiva, per ridurre i tempi chirurgici e le perdite di sangue, oltre che un’elevata conservazione dei tessuti. La squadra del medico Marco Spezia, direttore della chirurgia del Coq, era composta dal collega Davide Bonacci, dall’anestesista Lorenzo Nacca e dalle infermiere Sara Frisulli, Barbara Bertoja e Feliciana Giozza.