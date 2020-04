OMEGNA - 05-04-2020 -- Opere di artisti

di assoluta rilevanza nella terza asta promossa dalle associazioni I Lamberti di Omegna e il Brunitoio di Ghiffa a sostegno degli ospedali del VCO attraverso la Fondazione Comunitaria. “L’arte per rialzarci” il titolo dell'iniziativa benefica. "Occorre precisare - spiegano gli organizzatori - che le opere in asta non corrispondono alle reali quotazioni di mercato, ma in accordo con gli artisti si è voluto partire con un’offerta inferiore dando la possibilità a molti di acquisire delle grafiche o dipinti importanti".

Hanno aderito artisti come: Ugo Nespolo, Gianfranco Asveri, Omar Galliani, Antonio Mignozzi, Fulvio Tomasi,

Maurizio Galimberti, Fulvio Castiglioni, Franco Marrocco, Angelo Molinari, Enzo Maio,

Valerio Tedeschi, Jill Mathis, Christiaan Veldman, Giorgio Rava, Rocco Zappala’, Antonio

Fornara, Sissi Sardone, Debora Zamboni, Luca Piffero, Walter Zerla, Giorgio Talgio,

Massimiliano Rebecchi, Marco Carletto, Paolo Chiodoni, Daniela Viola, Giuliano Crivelli, e Vauro Senesi con un disegno dedicato a Omegna in occasione di questa iniziativa

Da privati e gallerie sono giunte opere di: Mimmo Rotella (foto), Enrico Bay, Umberto Mastroianni, Alfredo Busa’,

Carlo Casanova, Giuseppe Caramella, Antonio Calderara, Callisto Gritti, Antonio De Venezia, Kojic Tijana, Sergio Biancheri, Mauro Maulini.

48 le opere in asta corredate di un codice da segnalare nel momento dell’offerta da effettuare telefonicamente oppure con messaggio o WhatsApp al n. 3402243654 o via mail all’indirizzo di posta Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Chi avrà effettuato offerte sullo stesso codice sarà avvertito qualora la sua offerta risulti superata.

A coloro che risulteranno vincitori dell’opera verrà inviato il codice IBAN per il bonifico e potranno ritirare l’opera appena la situazione legata al coronavirus lo consentirà.

L’asta terminerà domenica 19 aprile alle ore 20.

Tutte le informazioni sono disponibili a questo link:

http://www.fondazionevco.org/news/arte-per-rialzarci-terza-asta-benefica-per-emergenza-coronavirus-nel-vco/