PETTENASCO - 05-04-2020 -- “Ringraziamo il nostro

concittadino Bruno Bisetti per la generosa donazione di mascherine che ci ha fatto.” Sono queste le parole con le quali l'Amministrazione Comunale di Pettenasco ringrazia il sig. Bisetti che nel primo pomeriggio di venerdì 3 aprile ha regalato al Comune 140 mascherine da distribuire alla popolazione. Questi dispositivi di protezione si sono aggiunti a quelli precedentemente consegnati dalla Protezione Civile,i cittadini che ne hanno necessità possono richiedere una mascherina a nucleo familiare telefonando direttamente in Comune. Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus continuano a fiorire un po’ ovunque gesti di quotidiana generosità,ogni contributo ha un valore enorme e donazioni spontanee come quella che Bruno Bisetti ha fatto a favore di Pettenasco e delle sue frazioni sono davvero una bella espressione d’amicizia e vicinanza . Gli Amministratori di Pettenasco invitano i cittadini a continuare ad attenersi scrupolosamente alle norme per combattere questa terribile epidemia e per qualsiasi necessità -aggiungono- è tranquillamente possibile contattare il Comune.



r.a.