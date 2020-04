PETTENASCO - 06-04-2020 -- La macchina della

solidarietà non si ferma e nella mattinata di oggi, lunedì 6 aprile, il Comune di Pettenasco ha ricevuto un’altra importante donazione: le “Tricottine” di Ameno assieme ai volontari di Ameno e Miasino hanno infatti donato al Comune cusiano ben 230 mascherine da distribuire alla popolazione.

Tutte realizzate gratuitamente, queste mascherine sono di cotone,hanno una tasca che consente di inserire la carta forno per renderle più efficaci,possono essere lavate,disinfettate e quindi poi riutilizzate. Non sono ovviamente dispositivi di protezione certificati ma sono comunque un importante e utilissimo strumento per proteggersi.

Le “Tricottine” e i volontari di Ameno e Miasino hanno fatto, e stanno continuando a fare, un lavoro veramente lodevole: con il loro progetto delle mascherine hanno aiutato molte realtà -Comuni e non- della zona del Lago d’Orta e in questo periodo emergenziale il loro volontariato genuino e sincero arriva alle persone come una dolce espressione di affetto e vicinanza concreta.

r.a.