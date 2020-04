ARMENO -08-04-2020-- Un incendio

si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile, in località Alpe Farfossa, nel territorio del comune di Armeno. Dai volontari della Squadra A.I.B. e PC "Adami Giorgio" Pettenasco ODV i dettagli dell’intervento: "Eravamo presenti noi assieme alle Squadre A.I.B. di Armeno, Invorio, Nebbiuno e Arona per un totale di 20 volontari. Abbiamo ricevuto l’allarme alle ore 17.15 e l’intervento è terminato alle ore 21.30; la zona era parecchio difficile da raggiungere e la strada consentiva il passaggio di un solo mezzo per volta. Abbiamo dovuto camminare con il soffiatore in spalla,in discesa prima e in salita poi, per circa 300-400 mt nel bosco per raggiungere il fronte del fuoco. Con noi -continuano i volontari della Squadra A.I.B. di Pettenasco- c'erano anche i Vigili del Fuoco che hanno messo a disposizione l'elicottero. Le fiamme hanno interessato una superficie di circa 3 ettari, il fuoco l'abbiamo spento senza utilizzare acqua ma solo con rastri e soffiatori facendo dei tagliafuoco”.

r.a.



Per le foto si ringraziano i volontari della Squadra AIB e PC "Adami Giorgio" Pettenasco ODV