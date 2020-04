OMEGNA - 09-04-2020 -- Procede spedita

la raccolta fondi promossa dal CAI Omegna a favore dell’Ospedale Madonna del Popolo per l’acquisto di mascherine e camici al personale ospedaliero.

Dopo le prime due tombolate, che hanno permesso di raccogliere 2.000 euro, nel pomeriggio di Pasquetta (ossia lunedì 13 aprile, alle ore 15), si terrà il terzo e ultimo appuntamento via WhastApp creato per dare vita a una vera e propria tombola virtuale, ma i cui premi sono del tutto reali.

Come spiegato da Tiziano Buzio, che oltre a presiedere la Sezione omegnese del CAI è anche Presidente del Consiglio Comunale cittadino: "L’idea è venuta mutuando l’iniziativa pensata da Franco Gemelli per il Bici Club Omegna, che ringrazio pubblicamente per lo spunto e per il supporto profuso come socio CAI. In questo modo, grazie alla collaborazione fattiva anche di Marco Corvi e di tutti i nostri iscritti, siamo riusciti a mettere in chat tre appuntamenti che, mi auguro, ci permetteranno di donare oltre 3.000 euro da spendere per la sicurezza del personale medico e infermieristico dell’Ospedale della nostra città".

Le iscrizioni per partecipare alla tombola sono ancora aperte.

Basta contattare Marco Corvi all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o, ancora meglio, via telefono cellulare, al numero: 340.4604784.

Sarà lui a inserire i partecipanti nella chat di gruppo creata ad hoc con i nominativi di quanti avranno acquistato una o più cartelle al costo di 10 euro cadauna.

Tra ambo, terna, quaterna, cinquina e tombola promette di essere un “ricco” appuntamento anche quello di Pasquetta, a cui siamo tutti invitati a partecipare!

Come sottolineato da Paolo Marchioni, Sindaco di Omegna: "Iniziative come quella del CAI sono davvero lodevoli e mostrano il lato solidale di una comunità pronta a coalizzarsi per promuovere progetti concreti. Ricordo a tutte le omegnesi e gli omegnesi il Fondo di Solidarietà “Omegna c’è” aperto per permettere a ciascuno di versare anche una cifra simbolica ma che, con la partecipazione di tanti, può diventare un contributo importante a supporto delle imprese e dei negozi della nostra città, che dovrà essere tra le prime a rialzarsi". (c.s)