OMEGNA - 09-04-2020 -- Avis Omegna

con il contributo di Francesco Di Perna titolare dell'esercizio "Frutta S.Anna" di Omegna, ieri ha consegnato al direttore generale dr Carducci e al dir. sanitario dr Ripamonti, 4 ricchi cesti di frutta e alcune uova di Pasqua, per il personale medico e infermieristico che nei 4 reparti del COQ di Omegna assistono gli oltre 80 pazienti ricoverati per Covid 19.

Un momento vissuto con emozione e riconoscenza verso chi si sta sacrificando per il bene di tutti.