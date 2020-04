ORTA SAN GIULIO - 09-04-2020 -- Il Comune di

Orta San Giulio, con i fondi trasferiti dal dipartimento di Protezione Civile, ha attivato il servizio di solidarietà alimentare per sostenere chi si trova in difficoltà economica in questa situazione di grave emergenza sanitaria.

Questo servizio è rivolto a tutti i nuclei familiari che a causa delle misure di contenimento del contagio si trovano nell'oggettiva impossibilità di lavorare e che non hanno la possibilità di accedere ad altri aiuti economici quali reddito,pensione di cittadinanza, cassa integrazione, altri contributi pubblici.

Sono una decina fino ad ora le domande per accedere ai “buoni spesa” pervenute al Comune: quasi tutte le richieste sono state accolte e a partire da ieri, mercoledì 8 aprile, il Comune ha iniziato la distribuzione di questi buoni che possono essere utilizzati presso l’Orta Market di Irene Saba a Orta San Giulio e il supermercato Conad a Pettenasco.

Sulla base di quanto disposto nell'ordinanza della Protezione Civile, il Comune ha anche attivato un conto corrente dove chiunque lo desidera può contribuire alla solidarietà alimentare in favore delle famiglie ortesi facendo un'erogazione liberale.

Questi i riferimenti del conto corrente intestato al Comune di Orta San Giulio - Servizio Tesoreria:

BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT32W0306945430100000300014

Causale: Solidarietà Alimentare - COVID19.

r.a