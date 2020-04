PETTENASCO - 10-04-2020 -- In questo periodo

di emergenza sanitaria anche le Scuole dell’Infanzia stanno “sperimentando” la didattica a distanza, una realtà nuova nella quale insegnanti e genitori si stanno organizzando per far vivere al meglio quest’esperienza ai piccoli.



Nella Scuola dell’Infanzia di Pettenasco ci sono 20 bambini e la maestra Doris ci parla di questi giorni in cui si fa scuola in modo un po’ diverso dal solito: “ …Come prima cosa è stato necessario spiegare ai bambini il perché di questo improvviso cambiamento e visto che l’unico canale di comunicazione rimaneva la tecnologia, noi insegnanti abbiamo realizzato video che giorno dopo giorno sono entrati nelle loro case e hanno iniziato a far loro compagnia. Dopo un primo video introduttivo che metteva in evidenza la presenza di questo piccolo mostriciattolo che ci teneva lontano da scuola e la necessità di rispettare delle regole ben precise, abbiamo iniziato a proporre attività, laboratori e giochi che potessero coinvolgere l’intera famiglia…Lo scopo delle varie attività -continua la maestra Doris- è quello di mantenere viva la consapevolezza che seppur distanti siamo vicini, che facciamo tutti parte della stessa comunità e soprattutto che torneremo a fare tutto ciò che facevamo prima perché “insieme siamo più forti”. Inizieremo anche ogni lunedì a ritrovarci in una classe virtuale dove si farà ciò che facevamo a scuola il primo giorno della settimana, in questo modo siamo certe manterremo ancora più vivo quel legame speciale che c’era tra noi in attesa di ritrovarci tutti insieme per scambiarci abbracci carichi di gioia, serenità e spensieratezza.”



I genitori sono molto contenti, apprezzano tantissimo il lavoro degli insegnanti e sono felici dello straordinario rapporto che si è creato coi i loro bambini,queste le parole di Stefania Sparanero, rappresentante di classe: “Siamo super contenti degli insegnanti Doris, Francesca, Paolo e Santina! In questo brutto periodo che stiamo vivendo noi, ma soprattutto i nostri bimbi, non ci hanno lasciati soli, anzi… hanno trovato il modo di fare sentire la loro presenza con delle piccole attività o storie da far fare o ascoltare ai nostri cuccioli. La maestra Francesca ha inviato delle ricette di cucina con il trucco dei numeri, il maestro Paolo ci ha inviato delle storie e delle schede da colorare riguardanti la religione, mentre Doris ha creato la storia del gatto Gedeone: video montati da lei con le loro voci. Questi soltanto degli esempi…Un grazie di cuore a tutti!”.



Per finire una sorpresa che ha il sapore dolce e buono della gioia e della speranza: per i lettori di Cusio24 alcuni dei lavoretti realizzati dai bimbi della Scuola dell’Infanzia di Pettenasco e il video “Il Pulcino Pigro”, uno dei video didattici creati dagli insegnanti a questo link: https://youtu.be/hky6mKS1-UI

