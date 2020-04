OMEGNA - 10-04-2020 -- Una donazione

davvero generosa di questi giorni ha permesso al Fondo Solidale “Omegna c’è” ( IBAN: IT08 J030 6945 5501 0000 0300 009) di portare a 14.620 gli euro raccolti dall’Amministrazione Comunale, in primis, a favore dei concittadini che hanno perso il lavoro a causa della chiusura forzata imposta dalla pandemia in atto ma anche a sostegno del rilancio delle attività commerciali della nostra città.

"Ringrazio con tutto il cuore i gesti di piccola e grande generosità di quanti hanno già aderito a questa iniziativa a sostegno della collettività – ha affermato Sabrina Proserpio, Assessore Comunale alle Politiche Sociali –. Il valore della donazione, infatti, non si quantifica con l’importo, ma con il gesto che, laddove ha la possibilità di far convergere i “mezzi” alla generosità più disinteressata diventa una vera e propria benedizione per quanti hanno perso il lavoro e con esso la serenità di un ingresso economico sicuro per sé e per i propri cari. Per questo invito tutti gli omegnesi e le omegnesi a unire i singoli sforzi in un’unica grande iniziativa di sostegno".

Ogni venerdì, l’Amministrazione fornirà l’importo in euro raggiunto dalla raccolta per il Fondo Solidale “Omegna c’è”.