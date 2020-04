OMEGNA - 12-04-2020 -- Un messaggio di auguri

e di speranza. Il video che pubblichiamo è stato realizzato dal Centro ortopedico di quadrante di Omegna, uno dei tre ospedali della provincia del Verbano Cusio Ossola impegnato nell’affrontare l’emergenza Covid-19. Nel Cusio, come a Verbania, Domodossola e come in tutta Italia, medici, infermieri e personale sanitario curano e assistono le persone malate. Lo fanno in corsia, nelle terapie intensive, e anche a domicilio, quando è necessario. I volti sorridenti celati dietro camici, tute sterili e mascherine non nascondono la fatica di questi giorni ma mandano un messaggio di speranza: che tutti, insieme, ce la faremo.