VALSTRONA -14-04-2020 – Una mascherina

e due paia di guanti, un piccolo kit di sicurezza sanitaria per ogni famiglia della Valle Strona, a cui si aggiunge la possibilità di richiedere la consegna a domicilio di medicinali e nel caso di bisogno anche di generi alimentari. Così si è organizzata la Protezione Civile comunale, guidata da Aldo Mengozzi, in collaborazione con il comune di Valstrona. Le attività del gruppo non si sono fermate neanche nei giorni festivi, organizzando, su richiesta delle Parrocchie, la consegna delle uova di Pasqua, rendendo così più gioioso il periodo festivo ai più piccoli. Ivan Rainoldi, vicesindaco di Valstrona raggiunto telefonicamente, ha ringraziato i numerosi volontari per l’impegno profuso e per la loro messa a disposizione nel caso in cui ci sia bisogno, della consegna casa per casa anche dei generi alimentari che verranno erogati tramite la richiesta dei buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità che saranno attivati in settimana, una volta completati i controlli formali.