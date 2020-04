OMEGNA - 14-04-2020 -- Ricorre oggi

il 40° anniversario della morte di Gianni Rodari, avvenuta a Roma il 14 aprile 1980. Un anniversario particolare, nell'anno in cui Omegna si apprestava a celebrare il 100° della sua nascita con una lunga serie di eventi ora bloccati dall'emergenza covid-19.

Unico vincitore italiano del famoso premio Hans Christian Andersen nel 1970, Rodari ha rinnovato la letteratura per ragazzi in Italia. "Grammatica della Fantasia", ma anche "Favole al telefono", "Il libro degli errori", "La torta in cielo", solo alcuni dei suoi libri più noti.

E proprio in occasione dei 40 anni dalla sua scomparsa, Rai Cultura gli dedica uno speciale a questo link: https://www.raicultura.it/speciali/lalezionedigiannirodari/