ARMENO - 14-04-2020 -- “...Con grande

piacere informo che il primo caso di contagio da Coronavirus è in fase di guarigione con il primo tampone negativo. Da oggi segnalo un altro caso e sono certa che la collaborazione e le attenzioni sanitarie condurranno la persona coinvolta presto al superamento dell’infezione da Covid19.” Inizia così il comunicato ai cittadini che il sindaco di Armeno Mara Maria Lavarini ha pubblicato oggi, martedì 14 aprile, sul sito istituzionale del Comune.



“A queste persone ­-si continua a leggere nel comunicato- va tutta la nostra stima per la dedizione al loro lavoro senza mai anteporre la propria salute: il contagio non è frutto di trasgressione alle norme ministeriali e regionali, ma scaturisce dall'espletamento del proprio dovere. Grazie di cuore a tutti gli operatori della sanità e come Amministratori siamo solidali nel condividere il sacrificio della quarantena dei nostri cittadini, fortunatamente svolta a domicilio.”

r.a.