PETTENASCO - 15-05-2020 -- Si chiama

“#ipettenaschesiallafinestra” l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Pettenasco Nostra - Giovani in collaborazione con il Comune e la Squadra AIB “Adami Giorgio” che invita i pettenaschesi a fotografare il panorama che vedono dalla finestra di casa.

Le immagini possono essere pubblicate direttamente sul gruppo “sei di Pettenasco se...” o mandate via email all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e poi, una volta terminata l’emergenza sanitaria in corso, la Pro Loco Pettenasco Nostra-Giovani organizzerà una mostra fotografica che sarà piacevole momento d’incontro per la comunità.

Il progetto “#ipettenaschesiallafinestra” è nato con naturalezza: “ Visto che in questo periodo siamo giustamente tenuti a mantenerci distanti gli uni dagli altri, usiamo la fantasia, immaginiamoci vicini e pensiamo…cosa vedrei dalla tua finestra o dal tuo balcone se in questo momento io potessi venire da te a bere un caffè?”

E’ con queste parole che il Gruppo A&Team Pro Loco Pettenasco Nostra-Giovani spiega come è nata l’idea di questa iniziativa che rappresenta una bella opportunità di condivisione in questo difficile momento.

Con “#ipettenaschesiallafinestra” i ragazzi dell’A&Team dimostrano ancora una volta che semplice non significa banale, ed è proprio custodendo la qualità della semplicità ed esprimendola in tutto ciò che fanno, che loro riescono sempre a trasmettere l’affetto che hanno nei confronti di Pettenasco e delle sue frazioni.

r.a.