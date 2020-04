OMEGNA - 15-04-2020 -- Sono stati raccolti

quasi 1.300 euro dall'asta delle maglie della Paffoni Rodari 2020, disegnate da Alessandro Barberis, che sarebbero dovute essere indossate nella final eight di Coppa Italia di Ravenna. La somma raccolta durante l'asta sarà devoluta al fondo per i poveri del comune di Omegna per l'emergenza coronavirus.