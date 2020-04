OMEGNA - 15-04-2020 -- Sono ripresi da

ieri mattina, i lavori interrotti in via Mazzini, nonostante le disposizioni dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Omegna, Stefano Strada: "Constatiamo con un sentimento di gratitudine nei confronti degli operai coinvolti la ripresa di un intervento tanto utile quanto necessario per il ripristino della viabilità, specie ora che l’emergenza in atto costringe la popolazione a casa e il disagio dovrebbe ridursi al minimo per i nostri concittadini. Confidiamo di veder terminati i lavori in Via Mazzini entro il mese di maggio e, per i motivi pocanzi citati, ci auguriamo che possano riprendere i lavori di realizzazione del piano asfalti previsto per l’anno in corso". In tal senso, l’amministrazione comunale sta sollecitando le imprese a riprendere i lavori, così da realizzare la nuova asfaltatura in strade altamente trafficate, come Via F.lli di Dio e Via Comoli, ma anche lungo il tratto di Via Fossalone.