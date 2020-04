CASALE CORTE CERRO – 18-04-2020 - Prosegue l’impegno

quotidiano di tutta l’Amministrazione di Casale Corte Cerro, il personale comunale, la Protezione Civile, le Associazioni e numerosi volontari in questa straordinaria emergenza sanitaria per prevenire e contrastare il virus COVID- 19, alla quale ora si è inevitabilmente aggiunta anche l’emergenza economica derivante dai provvedimenti di chiusura dettati dal Governo.

“Gli aggiornamenti dei contagi comunicati da Regione Piemonte – si legge in una nota del Comune - vedono attualmente positivi 9 nostri concittadini, ai quali ci sentiamo di esprimere vicinanza e i più calorosi auguri di una pronta e veloce guarigione. Per far fronte alle difficoltà economiche delle famiglie che a causa dell’emergenza COVID-19, hanno perduto il lavoro, l’Amministrazione Comunale si è mossa con celerità e in meno di cinque giorni sono stati erogati i primi “buoni spesa” settimanali per generi alimentari e prodotti di prima necessità, nell’ambito dell’ordinanza della Protezione Civile Nazionale dedicata alla “solidarietà alimentare”. Attualmente sono 51 le richieste pervenute da persone e/o nuclei familiari residenti nel Comune di Casale Corte Cerro che stanno usufruendo dell’iniziativa. Per accedere ai fondi, che saranno disponibili fino al loro esaurimento, è necessario accedere al sito web del Comune o in alternativa ritirare presso l’edificio comunale la documentazione esplicativa e la domanda per l’erogazione”.

Ottimo riscontro per l’iniziativa ideata dall’Amministrazione Comunale e denominata: Casale Aiuta. Sul conto corrente appositamente creato, sono infatti stati versati fino ad ora oltre 3.200€ a disposizione per le persone/nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica e/o per contribuire ad aiutare la Protezione Civile locale. Con un semplice bonifico bancario (Iban: IT67D0569645440000006701X24) è possibile effettuare due tipologie di donazioni: causale: “solidarietà alimentare” per incrementare la cifra da destinare all’erogazione di “buoni spesa”; causale: “emergenza Covid19”: le donazioni saranno devolute alla Protezione Civile Casale Corte Cerro.

Prosegue il servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio per anziani e persone in difficoltà residenti a Casale Corte Cerro, organizzato dall’Amministrazione, l’Associazione per la Promozione dell’Anziano e la Protezione Civile. Per usufruire dell’iniziativa è necessario telefonare al numero: 0323.691004 dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Per i medicinali, la Farmacia Allegri di Casale Corte Cerro mette a disposizione un servizio di consegna a domicilio. I numeri ai quali telefonare per informazioni e contatto sono: 0323.60132 oppure 339.7708564. È sempre attivo, e lo sarò fino al termine dell’emergenza, il servizio di supporto psicologico dedicato all’emergenza Coronavirus. Un progetto gratuito, nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Casale Corte e l’Associazione EMDR Italia, di sostegno emotivo telefonico per tutti coloro che hanno bisogno di esternare le loro emozioni. Basterà inviare un messaggio whatsapp o un sms al numero: 331.7778118 scrivendo “Attiva sostegno” per essere ricontattati entro 24 ore. I servizi sospesi sono al momento: Isola Ecologia, Biblioteca Comunale, Parchi Gioco e Giardini Pubblici, Cimitero Comunale.

Sono aperti gli Uffici Comunali, ai quali è necessario accedere previo appuntamento telefonico; mentre tutte le informazioni relative all’emergenza sono reperibili nel sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it oppure sulla pagina facebook del Comune di Casale Corte Cerro.

“Insieme alla Giunta, a tutto il personale Comunale e ai Volontari della Protezione Civile, ci stiamo ora fortemente impegnando per venire incontro e provare a mitigare le difficoltà economiche e sociali dei nostri concittadini che stanno insorgendo a causa dell’emergenza COVID-19 – le parole del Sindaco Claudio Pizzi – In pochi giorni abbiamo già messo a disposizione i primi buoni spesa che consentiranno di accedere più facilmente a generi alimentari e prodotti di prima necessità. L’iniziativa da noi ideata: “Casale Aiuta”, sta poi riscuotendo successo e permetterà di incrementare i fondi per l’emergenza alimentare e per la nostra Protezione Civile. Come avevo avuto modo di dire, il cuore dei casalesi è grande e in molti lo stanno dimostrando”.

L’Amministrazione Comunale sottolinea l’importanza di mettere in atto comportamenti virtuosi. “È fondamentale che ogni cittadino faccia la sua parte con senso di responsabilità nel rispetto dei decreti e delle indicazioni che sono state fornite – conclude la nota - È necessario rimanere in casa e uscire solo per motivi strettamente indispensabili: lavoro, visite mediche, estrema necessità; evitare assembramenti; mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone; lavarsi spesso le mani”.