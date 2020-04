OMEGNA - 20-04-2020 -- Secondo le disposizioni

diocesane la celebrazione dei Sacramenti della santa messa di Prima Comunione e Cresima, inizialmente previste per maggio e giugno 2020, delle parrocchie di Bagnella, Crusinallo, Germagno e Omegna sono state rinviate entrambe a settembre 2020 in data da stabilire.

Si propone la celebrazione a piccoli gruppi negli orari 10 e 11,30 e 15 e 17 delle domeniche con celebrazioni nelle singole chiese parrocchiali.



In particolare il mese di maggio, dedicato alla Madonna sarà animato con una serie di iniziative di preghiere on-line iniziando con la Consacrazione alla Madonna il 1 maggio. Per questo, la statua della Madonna del Popolo sarà portata in forma privata in Collegiata sant’Ambrogio da martedì 22 aprile e lì rimarrà esposta alla devozione popolare per tutto il mese di maggio.

Infatti, da sabato 18 a lunedì 20 aprile si sarebbe dovuto tenere la tradizionale festa della Madonna del Popolo ma causa coronavirus le cerimonie si terranno solo in forma virtuale sulla piattaforma canale Youtube UPM.