ORTA SAN GIULIO -21-04-2020 -- Una richiesta di informazioni

è stata presentata dal capogruppo consiliare di “Orta Mia” Fabrizio Morea al sindaco di Orta San Giulio Giorgio Angeleri.



Così Morea nella sua richiesta datata 18 aprile avente per oggetto la situazione Covid19: “ A seguito di precedenti domande rimaste senza chiare e puntuali risposte sono a chiedere quale sia la situazione reale nel nostro territorio riferita alla presenza di cittadini positivi al Corona Virus e, quindi, in stato di quarantena. Considerando che numerosi dei circa 1000 abitanti sono distribuiti in RSA, nuclei abitativi complessi, comunità religiose, gradirei sapere, beninteso nel rispetto della privacy, come e dove siano distribuiti i 17 positivi pubblicati sul sito della Regione Piemonte alle ore 08,45. Si tenga presente, tra l’altro, che il numero di positivi di Orta è il più alto in assoluto tra i comuni lacustri con noi confinanti, e una costante informazione ai cittadini sarebbe oltremodo gradita, più che doverosa: meno fotografie e interviste, più informazioni sulla realtà. Solo questo si chiede.

Ad oggi, infatti, l’ unica notizia giunta con avviso telefonico del sindaco risale al 5 aprile e si leggeva che “è stato aperto il COC perché una OSS di Villa Serena è risultata positiva”. Ometto le altre info sul soggetto, che si sarebbero potute tralasciare. Neppure i tabelloni luminosi ci forniscono quelle info che sarebbero utili a tutti: si parla solo del Piano regolatore, notizia ormai vecchia di mesi!

In attesa di una risposta, che ringrazio per la consueta celerità, ricordo ancora la necessità di provvedere alla sanificazione di scuole e altri di proprietà comunale proprio perché in questo momento le scuole sono chiuse. A meno che si attenda la riapertura a settembre per sanificarle quando gli scolari sono all’interno”.



Non si fa attendere la risposta del primo cittadino di Orta San Giulio che domenica 19 aprile, ha replicato con queste parole a Morea: “ La situazione a Orta San Giulio, nel rispetto della privacy, è legata alla struttura Villa Serena, in quanto come RSA è stato fatto il tampone. Quindi la situazione è circoscritta e il gestore insieme al direttore sanitario stanno attuando tutti i protocolli e le misure necessarie per il contenimento. Per quanto riguarda le comunità religiose non ci sono segnalazioni ad oggi. Per quanto riguarda la sanificazione delle scuole, saranno organizzate quando riapriranno le lezioni e lo deve predisporre l’Istituto Comprensivo. Per ora il vuoto sanitario , è sufficiente a controllare la diffusione del virus. E questo vale anche per gli uffici comunali che sono chiusi. Bisogna mantenere le distanze sociali e per questo dobbiamo tutti insieme fare ancora un grande sforzo e stare a casa.”

r.a.