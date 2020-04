OMEGNA – 21-04-2020 - Prosegue fino a venerdì

24 aprile la raccolta di generi alimentari a favore della San Vincenzo De Paoli promossa nei Supermercati Tigros, Conad e Savoini di Omegna. A oggi, raccolti oltre 13,5 quintali in tutto per le famiglie che hanno perso il lavoro a causa della pandemia in atto



Ammontano a quasi 841 chilogrammi i generi alimentari donati alla San Vincenzo De Paoli dai Vigili del Fuoco di Omegna dall’inizio dell’emergenza Covid-19, che ha messo in ginocchio numerose famiglie del nostro territorio. A questi si aggiungono altri 319 kg provenienti dal Tigros di Crusinallo, seguiti dai 34 kg di Conad, dai quasi 30 kg dei Supermercati Savoini, che ha anche emesso tre tessere prepagate: una del valore di 25 euro, due da 50 euro ciascuna. Il tutto per un totale che supera i 12 quintali di generi alimentari, cui si sommano gli ulteriori 153 kg, tra pasta, latte U.H.T., succhi di frutta, zucchero e acqua raccolti dal Cantante della Solidarietà Salvatore Ranieri, recapitati di persona la scorsa settimana in Piazza Mameli.



«Nel nostro comune, presso i supermercati del territorio – ha ricordato l’Assessore Comunale alle Politiche Sociali Sabrina Proserpio –, la Colletta Alimentare finalizzata a rispondere all’emergenza sociale causata dall’epidemia da Covid-19 andrà avanti ancora per tutta la settimana. Sono grata a tutti coloro che stanno rispondendo in modo concreto alla situazione emergenziale in atto, mentre la collaborazione tra Enti e Amministrazione si sta rivelando fondamentare, anche al fine di non disperdere inutilmente le energie messe da ciascuno in campo». Chiunque lo desideri, facendo la spesa presso il Supermercato Tigros di Crusinallo, la Conad di Omegna centro e i Supermercati Savoini di Lungolago Buozzi e di Via Risorgimento troverà un carrello spesa solidale ad attenderlo.