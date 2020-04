OMEGNA – 23-04-2020 - Non un passo

indietro, ma uno di fianco. Marco Padulazzi, ad del gruppo Gran Hotel del Iles Borromees, lascia la carica di presidente e amministratore della Paffoni Fulgor Basket. "Una scelta dolorosa ma necessaria – spiega - vista la particolare situazione che stiamo vivendo e che ha investito come uno tsunami il settore di riferimento del nostro business. In questo momento ho il dovere morale di concentrare tutte le mie attenzioni sulle mie aziende e sui miei dipendenti, per garantire loro un futuro".

“Il legame affettivo della famiglia Padulazzi con la Fulgor resta tuttavia indissolubile ed indiscutibile e si esplicita nel desiderio e nella volontà di Carlo Alberto, che da luglio ad oggi ha acquisito sempre più peso, stima e benevolenza nell'ambiente rossoverde, di restare eventualmente coinvolto nella società in modo diretto con ruolo e condizioni da verificare nel prossimo futuro – scrivono dall’ufficio stampa della Fulgor - L’attuale gruppo dirigente è già attivo per individuare la figura del nuovo presidente e per garantire un futuro in linea con la storia recente e con le ambizioni della piazza, sulle ali dell’entusiasmo per l’ultimazione del nuovo palasport di Gravellona che diventerà la casa della Paffoni Fulgor Basket”.