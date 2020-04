OMEGNA – 23-04-2020 - Con già oltre

120 iscritti è pronto a partire l’Alveare Forum Omegna, iniziativa nata in seno al progetto “L’Alveare che dice sì”, già attivo nella provincia del VCO a Suna e a Ornavasso. Proprio nel paese walser alle pendici dell’Ossola vive Manuela Cutrone che, dopo vent’anni trascorsi a Crusinallo, da un anno e mezzo gestisce per il territorio della nostra provincia il progetto europeo che riunisce in un’unica rete produttori, artigiani del cibo e agricoltori d’Italia privilegiando il contatto con le attività che risiedono nella zona di appartenenza di ogni “alveare”.



Come spiega Manuela Cutrone, gestore dell’Alveare Forum Omegna: «Sono partita un anno e mezzo fa selezionando una prima base di aziende locali, soprattutto dell’Ossola, che vendono frutta, verdura, pane, latte, salumi, formaggi e uova. Parliamo di produzioni e allevamenti non necessariamente fondati su base biologica ma tutti sostenibili perché verificati di persona nell’attenzione all’ambiente e agli animali, affinché quanto messo in rete sia un commercio sì funzionale ma soprattutto morale».



Che cosa si potrà comprare? I primi a passare la selezione e a credere a un progetto così avveniristico sono stati:

Azienda Agricola Il Bosco Fiorito, che da Bieno offre ortaggi e piccoli frutti

Agriturismo Arami di Montecrestese, da cui arriveranno latticini e prodotti di gastronomia

L’Allevatore Bovino Barba Danilo di Vogogna, che propone mozzarelle, formaggi stagionati e uova

Apicoltura Antonio Covolo di Trobaso

Apicoltura Gocce di Miele di Agrano

Azienda Agricola La Noce di Veronica Falcioli di Vogogna, che vende formaggi di capra

Panetteria Trisconi di Omegna

Florale di Alessandra Manni di Nebbiuno, che vende frutta, confetture, ortaggi e piante autoctone acidofile

«Proprio a loro – sottolinea ancora Manuela Cutrone – va il mio particolare ringraziamento per aver aderito con entusiasmo a un progetto nuovo e tutto da costruire insieme». Sulle tavole degli omegnesi che sceglieranno di sostenere i produttori e gli allevatori del Cusio, dell’Ossola e del Vergante è pronta ad arrivare anche una ricca offerta di carne bovina (una volta al mese in cassette da 5-10 kg), verdurine trasformate e fermentate, biscotti, zafferano e derivati, riso bio di altissima qualità, ravioli, fragole, piccoli frutti e bomboniere vegetali per cerimonie e occasioni speciali, birra artigianale e molto altro ancora!



Per conoscere l’elenco completo dei produttori che hanno aderito al progetto basta consultare la sezione Foto sulla pagina FB dell’Alveare Walser. Sulla pagina AlveareForumOmegna, invece, tutte le info per l’iscrizione.