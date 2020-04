OMEGNA -23-04-2020 -- Continuano a fiorire

gesti di solidarietà in questo periodo di emergenza sanitaria e uno bellissimo a favore dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati al COQ di Omegna si è concretizzato nella mattinata di ieri, mercoledì 22 aprile, grazie ai “Ragazzi del Presepe” di Carcegna.



“Parlando con una persona che lavora in radiologia al COQ ho scoperto che gli infermieri avevano fatto una raccolta fondi per reperire abbigliamento intimo per i degenti -racconta una ragazza del gruppo di Carcegna- ho condiviso questa notizia sulla chat del gruppo e così abbiamo deciso di fare qualcosa in questo periodo di emergenza. Oltre all'abbigliamento intimo, canottiere e slip per uomo e donna, ci sono state esplicitamente chieste caramelle ed aranciata e così ci siamo organizzati in tal senso”.

L’idea dei “Ragazzi del Presepe” di voler fare un gesto concreto a favore di chi soffre è stata abbracciata e sostenuta da diverse persone e anche da due realtà commerciali -il “Mercatino della Piera” e il negozio di alimentari di Strona- e così, grazie alla generosità di tutti, ieri mattina è stata consegnata merce per un valore di 400€ ed è anche stato fatto un bonifico di 250€.

r.a.