BRIGA NOVARESE - 23-04-2020 -- La Fima Carlo Frattini

di Briga Novarese in questo difficile e particolare momento storico non si è mai fermata in virtù dell’approccio dinamico che la contraddistingue e testimone di un comparto, quello del design, che non si arrende. Già a seguito dei primi decreti governativi, l’azienda con l’obiettivo di sostenere il Sistema Italia e dare un aiuto concreto e il miglior servizio ai clienti ancora operativi, "aveva garantito il proseguo della propria attivitànel rispetto non solo dei protocolli e delle misure richieste ma attuando ulteriori disposizioni straordinarie al fine di rendere gli ambienti di lavoro ancora più sicuri - si legge in una nota diffusa - Misure adottate non solo per la contingenza ma anche per essere pronti con tutti gli strumenti necessari peruna ripartenza immediata. L’interesse primario, infatti,è la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nel garantire la continuità della produzione e dei servizi per far fronte alle richieste provenienti dal mercato nazionale e internazionale.In conseguenza dell’ulteriore stretta e del fermo delle attività produttive, Fima Carlo Frattini ha messo a punto nel giro di pochi giorni una serie di iniziative digitali volte a supportare la grande comunitàche ruota intorno all’azienda, instaurando così un nuovo livello di dialogo con i partner. Da un lato incontri onlinea cadenza settimanale (iscrizione sul sito www.fimacf.com) con lo scopo di offrire un momento di riflessione sulle tematicheinerenti al design, uno dei valori fondanti l’azienda. Una successione di appuntamenti aperti a tutti -agenti, rivenditori, professionisti del settore ma anche progettisti e clienti finali -strutturati in un percorso mirato a far comprendere in modo facile e immediato alcuni concetti che stanno dietro alla parola design, spaziando dallo studio di casi pratici a pillole utili per districarsi in questo settore. Dall’altro una serie di incontri tecnici tenuti dagli Area Manager dell’azienda in più lingue, rivolti a gruppi di agenti o clienti nazionali e internazionali, per assicurare loroun’assistenza dedicata, creare momenti di confronto sulle rispettive esigenze e delineare gli scenari futuri. Fima Carlo Frattini sta lavorando con grande impegno anche in funzione di una nuova e importante fase: quella dell’immediata ripresa, dove protagonista sarà il gioco di squadra, per ripartire più forti di prima. E’ con questo spirito che l’azienda sta predisponendo, nel rispetto massimo di tutte le contromisure che occorrerà prendere a causa del COVID-19, un evento digitale in diretta mondiale previsto per la metà di giugno. Un nuovo format virtuale di presentazione delle novità di prodotto in cui i partecipanti potranno conoscere e “toccare virtualmente con mano” i nuovi modelli".

Da segnalare, inoltre, come la sede dell'azienda in questo periodo abbia le vetrate illuminate con il tricolore