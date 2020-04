SAN MAURIZIO D’OPAGLIO- 24-04-2020 -- E’ con un comunicato

diffuso oggi, venerdì 24 aprile, che il sindaco di San Maurizio d’Opaglio Agostino Francesco Fortis, informa i suoi cittadini che dalla prossima settimana verranno distribuite gratuitamente mascherine in TNT, lavabili e quindi riutilizzabili più volte, ad ogni residente. Così si legge nel comunicato di Fortis: “L’Amministrazione comunale, in vista della “Fase 2” e di un primo allentamento delle misure di contenimento legate all’emergenza Covid19, la prossima settimana provvederà a fornire gratuitamente due mascherine in TNT, lavabili e riutilizzabili più volte, ad ogni residente con più di 3 anni di età. La distribuzione verrà effettuata porta a porta dal personale comunale e/o dalle assistenti domiciliari. Voglio ricordarvi che, pur se non esiste una mascherina che annulli completamente il rischio di contagio, il suo corretto utilizzo ci consentirà di vivere questa nuova situazione in modo più sereno, facendo sempre attenzione a rispettare tutte le regole di contenimento e di protezione che ci verranno richieste dagli organismi competenti. In caso ne servissero ulteriori, avrete modo di acquistare delle mascherine chirurgiche presso la nostra Farmacia Comunale al prezzo agevolato e concordato di €. 1,00.

Continuiamo per il momento a rimanere in casa e ad uscire solo per le attività strettamente necessarie.

A nome di tutta l’Amministrazione comunale vi ringrazio per il senso civico ed il rispetto delle regole fin qui dimostrato, così come ringrazio tutti i collaboratori, i volontari e le persone che si sono spese in questo momento difficile, fornendo il loro prezioso contributo.”



