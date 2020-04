PETTENASCO - 24-04-2020 -- L’amministrazione comunale

di Pettenasco in occasione del 75° anniversario della Liberazione d’Italia che si celebra domani, sabato 25 aprile 2020, invita tutti i cittadini a ricordare dalle proprie abitazioni la liberazione dal nazifascismo. Alle ore 11 verrà deposta una corona d’alloro sui Monumenti ai Caduti di Pettenasco e frazioni e sempre domani alle ore 11 ci sarà anche un momento religioso: in Chiesa Parrocchiale, infatti, verrà celebrata la Santa Messa in memoria dei Caduti.

Alla celebrazione, che si svolgerà a porte chiuse e non sarà trasmessa in diretta streaming, parteciperanno il primo cittadino di Pettenasco Franco Sartirani, un rappresentante del Gruppo Alpini di Pettenasco e il presidente del Circolo ANSPI Giordano Nichini.

r.a.