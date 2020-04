GRAVELLONA TOCE - 24-04-2020 -- In occasione del 75°anniversario della Liberazione, l'amministrazione comunale di Gravellona Toce ha pensato ad un momento molto significativo per la comunità e così stasera, venerdì 24 aprile, la facciata del comune verrà illuminata con le luci tricolore e alle ore 21.30 dalla piazza Resistenza verranno trasmesse alcune canzoni significative.

Così si legge sulla pagina Facebook “Gianni Morandi sindaco”: “Vista l'impossibilità di poter uscire da casa, per poter seguire questo momento, vi invitiamo a seguire la diretta Facebook dalla pagina Gianni Morandi Sindaco alle ore 21.30, oppure per chi abita vicino al comune, di aprire le finestre per poter ascoltare i brani. Inoltre invitiamo tutta la popolazione ad esporre il tricolore.”