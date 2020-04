OMEGNA- 25-04-2020-- La classe quinta C dell'indirizzo

socio sanitario dell'istituto Dalla Chiesa - Spinelli di Omegna ha voluto ricordare i 75 anni dalla Liberazione con un progetto on line



"Adottando la didattica a distanza- si spiega in un comunicato- gli studenti con le loro docenti hanno costruito sei brevi video, molto smart, proprio per raggiungere e sensibilizzare i loro "pari", cioè i giovani, che troppo spesso sono tiepidi o addirittura indifferenti ai valori della Resistenza.

Marco Balzano (ne "Le parole sono importanti") scrive che la memoria va attivata, quindi ricordare richiede sforzo, fatica, impegno.

"Da qui scaturisce l'obiettivo del progetto" - dicono gli studenti "Vogliamo impegnarci affinché non si dimentichi quello che è stato, come disperatamente chiedeva Primo Levi. I partigiani sono stati ragazzi che vogliono ricordare anche ad altri giovani che, "andando in montagna", non hanno fatto solo una scelta politica, ma una scelta etica. Nessun virus deve offuscare le azioni di una generazione a cui dobbiamo la nostra democrazia". E'un bel esempio di come la scuola non si ferma".