CASALE CORTE CERRO -26-04-2020 – Consegna ufficiale

del nuovo mezzo, un Fiat Doblò, per i volontari della Protezione Civile di Casale Corte Cerro, nella mattinata di venerdì, 24 aprile. Il sindaco Claudio Pizzi assieme all’assessore Gabriele Falcioni, alla presenza del responsabile del gruppo dei volontari della Protezione Civile locale, Salvatore Madeo, hanno sottolineato come questo nuovo mezzo arriva in un momento di particolare necessità. L’emergenza sanitaria CoVID-19 vede l’impegno continuo e sempre in prima linea del gruppo della Protezione Civile di Casale Corte Cerro. L’auto entrerà subito in funzione e sarà utile per tutti gli interventi quotidiani del gruppo come la consegna a domicilio o il monitoraggio del territorio e faciliterà interventi tempestivi in tutte le situazioni dove sarà necessario.