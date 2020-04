PETTENASCO - 26-04-2020 -- Anche a Pettenasco

è stato un 25 aprile particolare: a porte chiuse ma trasmessa in diretta Facebook ieri mattina è stata celebrata la Santa Messa e poi, davanti al Monumento ai Caduti, la cerimonia ristretta a poche persone ha caratterizzato la consueta deposizione delle corone d’alloro.

Presenti il sindaco Franco Sartirani, Renato Morea in rappresentanza del Gruppo Alpini di Pettenasco e il presidente del Circolo ANSPI Giordano Nichini.



In questo periodo “sospeso” in cui vige l’obbligo di rispettare le restrizioni e il distanziamento sociale stabiliti per contrastare e contenere il contagio da Covid-19, i Pettenaschesi ieri mattina hanno avuto comunque modo sentirsi idealmente vicini in occasione della Festa della Liberazione d’Italia grazie all’iniziativa del Gruppo A&Team che ha pensato di trasmettere dal campanile della Parrocchiale dei brani particolarmente significativi.



L’intero paese ieri mattina è stato quindi abbracciato dalle note “speciali” che i giovani dell’A&Team hanno voluto regalare ai pettenaschesi e così, nel momento dell’ascolto, tutti gli animi si sono uniti per ricordare il passato e per guardare al futuro con fiducia e speranza.

“Un grazie particolare ai ragazzi dell’A&Team che hanno regalato un momento di partecipazione commossa alle celebrazioni del 25 aprile raggiungendo, con la musica, i cittadini nelle proprie case. Anche questo è condivisione, partecipazione e libertà! Con la speranza che i valori della Resistenza ci indichino la strada da seguire, anche e soprattutto nei momenti più bui.”

Queste sono le parole che l’assessore Michela Soia, a nome dell’amministrazione comunale tutta, dedica al Gruppo A&Team che ieri è riuscito ad annullare le distanze e a risvegliare nei cuori e nelle menti quel senso di comunità che è stato, è e sarà sempre la vera forza dell’Italia.

r.a.