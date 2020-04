GRAVELLONA TOCE -26-04-2020 – In questi giorni

sono stati donati 950 euro alla Croce Verde di Gravellona Toce. L’iniziativa benefica realizzata grazie all’impegno dai due giovani Michela Bonini e Massimo Lavarini, con la collaborazione dei punti di raccolta: Panificio Fenaroli, Non solo Pane per Casale Corte Cerro mentre per Gravellona Toce hanno partecipato La Bottega del Formaggio e per quanto riguarda la raccolta di beni di prima necessità la Bottega Mitidieri Antonio. La raccolta ha visto una ampia partecipazione a cui oltre al denaro si sono aggiunti un numero altissimo di cesti con generi alimentari, facendo sentire il calore e la vicinanza delle due comunità ad una importante realtà del volontariato locale.