OMEGNA – 27-04-2020 – Ad Omegna

gli Uffici Postali attivi sul territorio del Comune sono:





Ufficio Postale sito in piazza della Posta 4, che sarà aperto il 27 e 29 aprile dalle 8.20 alle 13.35

Ufficio Postale sito in via 4 Novembre 18/b che sarà aperto il 27 e 29 aprile dalle 8.20 alle 13.35

Ufficio Postale sito in Via Guido Boggiani 48 che sarà aperto il 27, 28, 29, 30 aprile dalle 8.20 alle 13.35 ed il 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

Lo ha fatto sapere Poste Italiane che, come già avvenuto lo scorso mese, ha deciso di anticipare dal giorno 27 di aprile fino al 2 maggio l’erogazione dei ratei pensionistici mediante un’azione di ampliamento della rete e degli orari degli Uffici Postali attivi su tutto il territorio nazionale.



Come il mese scorso, Poste Italiane adotterà misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari.



In particolare, il calendario relativo alle pensioni del mese di maggio sarà il seguente:



Per gli Uffici Postali aperti 5 giorni:



I cognomi: Dalla A alla B lunedì 27 aprile



Dalla C alla D martedì 28 aprile



Dalla E alla K mercoledì 29 aprile



Dalla L alla P giovedì 30 aprile



Dalla Q alla Z sabato 2 maggio





Nel caso di Uffici Postali non aperti su 5 giorni si verifica quanto segue:



Su 4 giorni:



I cognomi: Dalla A alla C giorno 1



Dalla D alla K giorno 2



Dalla L alla P giorno 3



Dalla Q alla Z giorno 4



Su 3 giorni:



I cognomi: Dalla A alla D giorno 1



Dalla E alla O giorno 2



Dalla P alla Z giorno 3



Su 2 giorni:



I cognomi: Dalla A alla K giorno 1



Dalla L alla Z giorno 2





La lista degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni e relative informazioni sulle giornate di apertura saranno disponibili anche sul sito aziendale www.poste.it e al numero verde 800.00.33.22.



Grazie all’importantissima convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, i pensionati di tutto il Paese di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della stessa pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici postali.



L’eccezionale impegno profuso da Poste Italiane ha permesso inoltre l’adozione di diverse misure di sicurezza, tra cui la procedura di sanificazione e l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass in tutte le postazioni di front-office non dotate di vetro blindato, nonché il posizionamento di strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale, a tutela sia della clientela che dei dipendenti di Poste Italiane.



Nell’interesse della collettività, nei siti ritenuti più critici in termini di potenziale afflusso della clientela, saranno previsti servizi di sorveglianza al di fuori degli Uffici Postali, finalizzati a regolare i flussi di accesso ed evitare assembramenti.