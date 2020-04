SAMBUGHETTO – 28-04-2020 - Avvistamento di un

esemplare di lupo appena sopra i boschi di Sambughetto domenica 26 aprile. L’esemplare fotografato sembra essere solo e, dopo i recenti fatti che hanno visto gli allevatori della Valle Strona essere preoccupati per i propri capi di bestiame, molti hanno deciso addirittura di venderli, o per i propri animali domestici, la popolazione non nasconde la sua preoccupazione. Tra i recenti fatti, agli onori della cronaca, è balzato il cagnolino Rocky sgozzato sempre da un lupo sopra Luzzogno lo scorso marzo. Il ritorno del lupo, dopo l’uccisione dell’ultimo esemplare che risale al lontano 1927 a Forno e che ebbe eco nazionale tanto da essere il tema della copertina sulla “Domenica del Corriere” realizzata dal pittore Andrea Beltrame, sembra ormai essere confermato.