SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - 29-04-2020 -- Nonostante l'emergenza

coronavirus l'attività dei miniJacks di San Maurizio d'Opaglio prosegue con il solito impegno. Da fine febbraio i tesserati non possono più giocare a basket in palestra, ma grazie allo sforzo dello staff i miniJacks continuano ad allenarsi a casa loro attraverso i video e le dirette online. Così il nostro presidente Fabrizio Fortis: "L'emergenza coronavirus ci ha sorpresi durante il torneo Carnival Cup ad Arona dove eravamo riusciti a presentare ben tre squadre. La nostra attività iniziata molto bene a settembre stava proseguendo a gonfie vele: allenamenti settimanali per i nostri 60 tesserati; i campionati; il progetto scuola in ben nove scuole, che si aggiungevano alle scuole già visitate a ottobre, dell'Istituto "Pascoli" di Gozzano e della scuola elementare di Miasino che ha sancito il nostro approdo anche alla sponda Est del lago d'Orta; la preziosa collaborazione con le amministrazioni locali di Gozzano e Miasino e tante altre iniziative che erano in via di definizione. Purtroppo il coronavirus ci ha impedito di proseguire l'attività in campo, ma il nostro Staff non si è fermato un attimo. I gruppi minibasket continuano ad allenarsi con video e dirette online grazie agli istruttori Diego e Tommaso, mentre il microbasket continua a giocare con video e challange grazie alle istruttrici Jodie e Demi: un gran lavoro che prosegue sotto la supervisione di Paku il nostro responsabile minibasket. Non vediamo l'ora di rivedere i nostri Jacks calcare il parquet dei palazzetti. Nel frattempo speriamo di poter accogliere i bambini e le bambine già quest'estate al nostro Day Camp di cui studieremo date e modalità nel caso in cui si potrà organizzare". Nel frattempo i Jacks non si fermano e danno appuntamento ai loro tesserati ai prossimi video e dirette dove li verrà a trovare anche qualche ospite.