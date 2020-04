PETTENASCO -29-04-2020 -- Continua senza sosta

e con un entusiasmo che si rinnova giorno per giorno la produzione gratuita di mascherine da parte della signora Nicoletta Aceti di Pettenasco.

In circa un mese e mezzo Nicoletta ha realizzato 180 mascherine che ha distribuito e sta continuando a distribuire a tutte le persone che ne hanno bisogno: il suo volontariato ha raggiunto molte famiglie di Pettenasco e dei paesi limitrofi ma anche abitanti di Bergamo, Novara e Milano.



Scrivere in questi giorni di questa iniziativa ha un senso particolare e il perché ce lo spiega direttamente Nicoletta: “ Sono stata malata di leucemia, ho subito un trapianto e pochissimi giorni fa, proprio il 25 aprile, ho festeggiato i miei sette anni dal giorno del trapianto… io ho iniziato e continuo a fare le mascherine perché mi fa sentire bene rendermi utile per gli altri proprio come qualcuno ha fatto per me sette anni fa donandomi il midollo....”



Quella di Nicoletta è una storia molto bella che sprizza positività ed energia, è la storia di una donna forte e coraggiosa che ha visto il buio da vicino, è rinata e ora, ogni giorno, ringrazia la vita anche così…regalando le sue mascherine a chi ne ha bisogno in questo periodo di grande emergenza sanitaria. Il suo impegno non è solo un modo di occupare il tanto libero di questo periodo, se si trattasse solo di un passatempo Nicoletta non si alzerebbe alle 5 di mattina per iniziare la sua produzione… Lei ci crede, lo fa volentieri e non ha intenzione di fermarsi.

Nicoletta realizza mascherine per adulti, recentissime quelle coi colori della nostra amata Italia, e anche per i bambini utilizzando come “modello” il suo nipotino e da sempre per le sue creazioni predilige le stoffe colorate e con disegni simpatici perché anche questo, se ben compreso, è un modo per veicolare speranza.



“Ringrazio tutte le persone che fino ad ora mi hanno aiutata donandomi stoffe ed elastici e approfitto di quest’occasione per lanciare un appello: se qualcuno ha ancora stoffa che non usa o magari l’introvabile elastico di 5 mm. io accetto tutto ben volentieri.”

Mettersi in contatto con Nicoletta è semplice: è sufficiente cercare su Facebook “Nicoletta Aceti Cesarino”e chi ha bisogno delle mascherine può chiederle e chi ha stoffa e/o elastico da donare può farlo.

r.a.