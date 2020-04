PETTENASCO -30-04-2020 -- “In occasione de

l 25 aprile don Giuliano ci aveva proposto di trasmettere della musica dal campanile della Parrocchiale, noi abbiamo accolto con entusiasmo l’invito, l’idea è piaciuta, da più parti sono arrivati complimenti e quindi, visto che domani è un giorno di festa, ecco che ripetiamo l’iniziativa per il nostro paese”.

Sono queste le parole con le quali il Gruppo A&Team di Pettenasco annuncia che alle ore 11.30 di domani, venerdì 1 maggio, ci sarà un nuovo momento musicale, occasione di condivisione per sentirsi vicini anche a distanza.

Grazie alla collaborazione fra la Parrocchia e l’A&Team, il paese cusiano domani verrà nuovamente avvolto in un caldo abbraccio e la musica col suo linguaggio universale che unisce, conforta e incoraggia riuscirà, ancora una volta, a ravvivare il senso di comunità,a veicolare positività e a far riflettere.



I brani scelti hanno un significato molto particolare e dicono molto dell’essenza dell'A&Team : “ I brani hanno un po' a che vedere col momento -dicono dal Gruppo- partiamo con la Cavalleria Rusticana,poi ci sarà Bocelli con Alla Gioia sentimento che, nonostante il periodo difficile e doloroso, dobbiamo cercare di non perdere, a seguire ci sarà Morricone che comunicherà un senso di pace e nostalgia, trasmetteremo poi Elysium col quale ricorderemo il nostro Giorgio Adami, poi i Queen che diffonderanno speranza e voglia di vivere, poi L'Anno che Verrà di Dalla e Gesù di Renato Zero brano questo che noi viviamo come una preghiera di perdono per le mancanze che ognuno di noi ha verso la Terra e verso il prossimo e infine, in chiusura, Il S ilenzio che rappresenta il ritorno al silenzio surreale delle nostre pandemiche città.”

r.a