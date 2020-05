OMEGNA- 03-05-2020-- Si è spento a soli 57 anni,

vinto da un male incurabile, Daniele Merio, originario di Domodossola, dove è vissuto, ha studiato, e lavorato sino al trasferimento ad Omegna, dove aveva trovato l'amore sposando Marzia Valsecchi, titolare della Aldo Valsecchi spa, azienda specializzata nella produzione di ruote. Daniele Merio lascia anche due figli Leonardo, che gioca nella pro Vercelli dopo essere cresciuto tra i giovani della Juventus, ed Emanuele, in squadra nel Baveno. La passione per il calcio univa la famiglia, molto impegnata anche in tante attività legate al volontariato ed al sociale. Daniele Merio era stato dirigente e vice presidente dell’Omegna Calcio.