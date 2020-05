VALSTRONA – 03-05-2020 – Altro avvistamento

di esemplare di lupo in Valle Strona precisamente in località Tappone a poco più di 2 Km da Campello Monti, mercoledì 29 aprile. Dopo Sambughetto e Luzzogno, questa volta il lupo si presentava in ottime condizioni di salute, fiero si è fatto fotografare tranquillamente in pieno giorno alle ore 9.08 del mattina, da un dipendente della provincia che era in zona per lavori.