OMEGNA – 04-05-2020 – “A partire da oggi

, oltre alla possibilità di visitare congiunti e affini (non amici e conoscenti) che vivono nella stessa regione e di fare movimento lontano da casa, è consentita l’attività di ristorazione da asporto. Cambia il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti, resta l’obbligo di distanziamento e l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico”. Lo ricorda il Comune di Omegna che ha messo a disposizione le informazioni contenute nel Dpcm del 26 aprile sul suo sito internet. In città riaprono anche i cantieri (come nel caso di quello di Via Carrobbio per il Museo Rodari).



In Piemonte, il Decreto n.49 del 30 Aprile 2020 a firma del Presidente della Regione Alberto Cirio, richiede alle attività interessate a riaprire con servizio di asporto di darne opportuna comunicazione al Comune (Ufficio Commercio nel caso di Omegna).

Resta in vigore il divieto di consumare prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie che, da oggi, potranno vendere per asporto, con orari limitati dalle ore 6 alle ore 21.

Si ricorda che, in base all’ultimo Decreto, i titolari delle attività dovranno far rispettare la distanza minima di 2 metri tra le persone in coda, fissare il ritiro dei prodotti ordinati da remoto per appuntamenti scaglionati allo scopo di evitare assembramenti all’esterno del proprio esercizio.