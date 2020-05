OMEGNA – 05-05-2020 - Sono ripartiti ufficialmente

già da ieri i lavori per la creazione del primo Museo in Italia dedicato all’omegnese più celebre, Gianni Rodari. Covid-Fase 2 permettendo, dovrebbero concludersi il prossimo 10 ottobre



Il cantiere edile incaricato della realizzazione del Museo Rodari di Via Carrobbio a Omegna, infatti, è ripartito ieri. I lavori, salvo nuove impreviste interruzioni, dovrebbero concludersi il prossimo 10 ottobre, per poi dare agio agli allestitori di lavorare sulla parteespositiva per la quale un intero comitato di esperti non ha mai smesso di incontrarsi e riferire da remoto gli sviluppi attesi all’Assessore alla Cultura del Comune di Omegna, Sara Rubinelli.

Nella foto il sopralluogo dello scorso febbraio.