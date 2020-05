OMEGNA – 06-05-2020 – A seguito del perdurare

delle misure restrittive decise dal Governo, l’Amministrazione Comunale di Omegna ha reso noto che tutti gli spettacoli della stagione “Omegna in scena” organizzati dall’Associazione Il Contato del Canavese anche per i mesi di maggio e giugno sono stati sospesi e sono in attesa di nuova data.



In merito ai titoli di accesso acquistati per gli eventi programmati dall’8 marzo al 3 maggio 2020, le disposizioni rilasciate lo scorso 14 aprile dalla SIAE (in base all’art. 88 del DL n.18 del 17/03/2020) permettono ora agli utenti di richiedere un voucher spendibile entro un anno dall'emissione.



I possessori dei titoli di accesso dovranno, quindi, far pervenire la richiesta di rimborso entro il 14 maggio 2020 via email all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., specificando nome, cognome e allegando copia leggibile del biglietto o del tagliando di abbonamento.



Il Contato del Canavese provvederà a emettere i voucher entro 30 giorni dalla data della richiesta e a inviarlo via email ai richiedenti.



Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare telefonicamente - dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 - il numero 0125.641161.

Per restare sempre aggiornati in tempo reale, il suggerimento è di seguire il sito e la Pagina Facebook de Il Contato del Canavese.