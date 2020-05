VCO – 08-05-2020 - Si chiama

“Io leggo a casa!” il nuovo servizio promosso dalle biblioteche del VCO che, da oggi e fino al prossimo 18 maggio, consentirà a chiunque lo desideri di richiedere la consegna a casa di fino a 5 libri e 2 DVD alla volta provenienti dalle biblioteche del VCO.



Dopo aver prontamente assicurato la lettura gratuita via web di oltre 50.000 titoli, il nuovo servizio messo a punto dal Sistema Bibliotecario apre, dunque, nuove opportunità di lettura a chiunque sia interessato.



Attuato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza imposte anche nella fase 2 della pandemia ancora in atto, “Io leggo a casa!” si richiede dal lunedì al venerdì, semplicemente telefonando dalle ore 9 alle ore 12 al numero 0323.887234. Scegliendo i titoli di interesse dal catalogo www.bibliotechevco.it sarà possibile concordarne la consegna direttamente al proprio domicilio e il relativo ritiro, sempre contattando la biblioteca: il personale e i volontari del servizio civile lavoreranno con le mascherine e i libri saranno consegnati e ritirati in apposite buste, sulla soglia di casa, senza alcun contatto diretto con gli utenti.

Chi non è ancora iscritto in biblioteca potrà farlo gratuitamente in occasione della prima richiesta di libri. Il Sistema Bibliotecario fa, infine, sapere che, prima di passare da un lettore a quello successivo, sono lasciati in quarantena per 9 giorni in un locale biblioteca precluso all’accesso.



Per Sara Rubinelli, Assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Omegna, comune raggiunto da oggi dal servizio: «L’emergenza sanitaria che, dallo scorso 9 marzo ha imposto la chiusura delle biblioteche e degli istituti culturali, non ha fermato i servizi erogati ma, fin dal primo momento li ha trasformati in servizi da remoto aprendo – di fatto – una fase di ragionamento sul futuro delle biblioteche nel nostro Paese. Sono grata di questo nuovo servizio che, qualora ce ne fosse bisogno, riafferma il valore culturale e sociale delle biblioteche come servizio essenziale per i cittadini di tutte le età».