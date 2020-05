OMEGNA -08-05-2020 -- Sono partiti gli ultimi

lavori di asfaltatura di una delle arterie principali per la viabilità e la vita commerciale del capoluogo cusiano. Via Mazzini, arteria vitale del centro cittadino, era da tempo chiusa al traffico dapprima per i necessari lavori di Erogasmet SpA poi per l’emergenza da COVID-19, mentre infine da questa stamattina l’impresa sta posando l’asfaltatura in bituminato rosso e nella settimana prossima è prevista la posa del materiale lapideo e la conclusione dell’intervento.

A questa fase, faranno seguito ancora una decina di giorni di chiusura totale al traffico veicolare per garantire il corretto assestamento dell’opera. L’opera completa ha comportato una riqualificazione completa del piano viario per una spesa di 130mila€ finanziata da fondi comunali e parte dall’apertura di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.

L’impresa che ha effettuato l’intervento è stata Omegna Scavi che aveva iniziato i lavori il 26 febbraio e che nel cronoprogramma sarebbero dovuti finire il 10 aprile.