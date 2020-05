OMEGNA – 08-05-2020 - Lunedì 11 maggio

partiranno ufficialmente i lavori del secondo lotto di Piazza Beltrami a Omegna, che coinvolgeranno anche Via Tito Speri. Dopo l’allestimento del cantiere (la cui durata è fissata in sei mesi) è, infatti, prevista la sistemazione della pavimentazione in porfido di Piazza Don Beltrami antistante la Collegiata Sant’Ambrogio.



Sulla Via Tito Speri si darà, invece, precedenza all’incarico di Acque Novara VCO per il rifacimento dei sottoservizi relativi alla rete dell’acquedotto e della raccolta acque bianche e nere. A lavori ultimati, si procederà alla sostituzione del precedente porfido con una più pratica e duratura pavimentazione in asfalto.



«Dopo le lungaggini burocratiche e i ritardi da imputarsi alla pandemia da COVID-19, riparte uno dei progetti più importanti per la nostra città – è il commento di Stefano Strada, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Omegna –. Sempre nel secondo lotto dei lavori di rifacimento di Piazza Beltrami è, inoltre, prevista una nuova illuminazione per rendere maggiormente visibile l’area interessata».



Come prevedibile, l’inizio dei lavori richiederà una sostanziale modifica della viabilità. Si avvisano, pertanto i cittadini che, a eccezione dei residenti, la Via Zanoia verrà chiusa al traffico, mentre verrà garantito il passaggio pedonale per raggiungere gli esercizi commerciali e la chiesa.



All’avvio dei lavori di rifacimento della Via Tito Speri, il Tavolo Tecnico alla Viabilità del Comune di Omegna comunicherà tempestivamente le modifiche apportate per arrecare meno disguidi possibili alla popolazione.