SAN MAURIZIO D’OPAGLIO - 09-05-2020 -- Novità a San Maurizio

d’Opaglio a favore delle attività commerciali del territorio; la Giunta Comunale, infatti, con deliberazione n. 42 in data 21.04.2020, ha adottato un provvedimento a sostegno delle attività commerciali del paese che hanno avuto l’obbligo della chiusura per Decreto e che pertanto risultano particolarmente danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico è stato deliberato di riconoscere un contributo a fondo perduto a quelle attività esercitate non in immobili di proprietà ma con regolare contratto di affitto e di fissare le misure del contributo secondo il volume d’affari desumibile dalla dichiarazione Iva (presentata nel 2019 per l’anno 2018) ed in particolare:contributo di € 600,00 per volume d’affari fino a 10.000 euro,contributo di € 500,00 per volume d’affari da 10.001 euro a 40.000 euro, contributo di € 300,00 per volume d’affari da 40.001 euro a 80.000 Solo nel momento in cui si avrà un quadro più chiaro circa la reale consistenza dell’impatto economico dell’emergenza potranno essere definite ulteriori misure più mirate di sostegno in termini di agevolazioni/riduzioni.

La delibera completa è consultabile accedendo all'Albo Pretorio Digitale.