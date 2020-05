PETTENASCO - 10-05-2020 -- Entro venerdì

15 maggio anche gli abitanti di Pettenasco riceveranno gratuitamente le mascherine riutilizzabili della Regione Piemonte. Non è necessario prenotare e non bisogna fare alcuna richiesta: i pettenaschesi le riceveranno direttamente nelle proprie cassette postali,in ragione di una mascherina per ciascun componente del nucleo familiare.

r.a.