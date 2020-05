ORTA SAN GIULIO - 10-05-2020 -- Anche ad Orta San Giulio

è iniziata la distribuzione delle mascherine della Regione. Lop ha comunicato il sindaco Giorgio Angeleri. "Ho saputo delle precisazioni sulla certificazione. L'importanza delle mascherine, come più volte spiegato dai medici, è la loro capacità di creare una barriera fisica, per evitare la possibilità di contagio. L'uso delle mascherine è obbligatorio quando si entra in un locale o quando le distanze tra le persone è al disotto di 1 metro. Quindi si raccomanda sempre prudenza e responsabilità. Se qualcuno non le ha ricevute, non esiti a contattarmi", ha scritto sulla pagina Facebook del Comune.

Nelle ultime ore altre mascherine inviate dalla Regione Piemonte sono giunte al Centro Territoriale del Coordinamento di Protezione Civile di Gattico, che sta provvedendo alla distribuzione ai vari Comuni.